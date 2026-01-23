Мъри Стоилов става №2 по мачове от първенството в историята на "Гьозтепе"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Станимир Стоилов ще излезе на второ място сред треньорите с най-много мачове начело на "Гьозтепе" в турското първенство.

При гостуването на "Фенербахче" в неделя Мъри ще запише 55-и двубой. Той ще изпревари Тамер Туна (54).

На първо място недостижим е местната легенда Аднан Сувари, който е старши треньор на отбора непрекъснато от сезон 1961/1962 до 1970/1971, след това през 1974/1975 и за няколко мача през 1980-а година. Сувари има общо 350 мача.

Заедно с тези от втора дивизия и купата на страната Мъри е водил "Гьозтепе" в 85 срещи от края на ноември 2023-а досега.

В тях балансът му е 44 победи, 21 равенства и 20 загуби с голова разлика от 148:78.