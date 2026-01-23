Одермат на една победа от Херминатора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световният шампион в дисциплината Марко Одермат спечели супергигантския слалом от световната купа по ски в австрийския зимен център Кицбюел.

28-годишният швейцарец, който спечели големия кристален глобус в последните 4 сезона изпревари само с 3 стотни сънародника си Франьо фон Алмен, а трети с 25 стотни пасив е представителят на домакините Щефан Бабински.

Така Одермат записа 8-а победа за сезона и 53-а в кариерата си. Той вече е само на една от легендарния австриец Херман Майер- Херминатора.

Великият швед Ингемар Стенмарк е №1 с 86. Следва австриецът Марсел Хиршер (67).

В генералното класиране за световната купа Одермат води с 1205 точки. Втори с 618 е Лукас Пинейро Бротен (Бразилия), а Атле Ли Макграт (Норвегия) е трети с 578 точки.

В подреждането за малкия кристален глобус в дисциплината лидер отново е Одермат с 425 точки, следван от Винсент Крихмайер (Австрия) с 267 и Бабински с 243.

Утре в Кицбюел предстои легендарното спускане на пистата "Щрайф". Стартът е в 12 ч.