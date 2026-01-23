Радо Янков влезе в топ 10 на световната купа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Радослав Янков спечели нови 15 точки за световната купа по алпийски сноуборд, след като зае 16-о място във финалите на паралелен гигантски слалом в Симонхьое, Австрия.

Единственият българин носител на голям кристален глобус на ФИС влезе във финалите с 16-и резултат от квалификацията. За място в топ 8 той кара с победителя от пресявките Сангхо Ли, Република Корея.

Въпреки че бе по по-неудобното червено трасе Радо бе равностоен до финала на сребърния медалист от олимпиадата в ПьонгЧанг 2018.

Ли спечели осминафинала с 0,13 сек пред Янков. Впоследствие кореецът стигна по малкия финал срещу Арон Марш, Италия, но го загуби.

В големия финал Роланд Фишналер, Италия победи Фабиан Обман, Австрия.

В класирането за голямата световна купа в паралелните дисциплини води Марш с 515 т, пред Маурицио Бормолини (Италия) с 491 т и Бени Карл (Австрия) с 461 т. Янков, който бе 12-и, вече е девети с 231 т.

Тервел Замфиров, който не кара днес е 11-ти с 228 т. В подреждането за малката купа в ПГС води Марш с 406 т. Янков е девети с 206 т, а Тервел е 13-ти със 190 т.

Идната седмица на 31 януари България ще бъде представена в Рогла, Словения в последния старт за световната купа преди олимпиадата от Радо Янков, Тервел Замфиров, Александър Кръшняк и Малена Замфирова, които са и нашите олимпийци.