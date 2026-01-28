90-те най-ужасни минути в живота на перфекциониста Диас

Точно на финала той наруши желязното си правило да не се прави на интересен и това му коства всичко

"Провалих се и сърцето ме боли. Извинявам се!", написа Брахим Диас в социалните мрежи и мароканският народ със сигурност повярва, че това не е поредното кухо извинение, съчинено от пиара на богатия футболист. Сънародниците му го познават достатъчно добре и знаят, че не е от лигльовците, свикнали да вършат глупости, които после други трябва да замитат под килима. В интерес на истината Диас за първи път изневери на желязната си дисциплина и това му коства всичко.

Мнозина биха оправдали безумното му изпълнение на дузпата във финала на турнира за Купата на африканските нации с цирковете, които се разиграха преди това. Заслепените от силни емоции играчи на Сенегал, подкокоросани от треньора си Папе Тиау, се прибраха в съблекалнята с намерението да не довършат мача. По трибуните фенове започнаха да се бият с полицаи и изглеждаше, че нещата напълно ще излязат от контрол. В този момент на терена съдбите на двама от най-важните играчи поеха в коренно различни посоки. Звездата на Сенегал Садио Мане отказа да послуша треньора и на свой ред започна да призовава съотборниците си да се върнат и да си спестят подигравките на целия свят. На метри от него героят на домакините Брахим Диас си взе топката и започна да се настройва психически за изпълнението на дузпата, отсъдена от рефера Жан-Жак Ндала.

Следващите минути са може би най-драматичният момент в Купата на африканските нации, откакто съществува турнирът. Мане върна останалите играчи на Сенегал, а Диас се направи на интересен и опита да вкара в стил "Паненка", пращайки топката в ръцете на вратаря Менди. Впоследствие "лъвовете на Теранга" вкараха гол и спечелиха втора подобна титла в историята си. А за Мароко и Диас останаха сълзите и жестокото разочарование, че изпуснаха почти спечелен трофей. После по време на награждаването за Диас стана още по-тежко, тъй като трябваше да излезе и да си вземе златната обувка за голмайстор на турнира, след като се разписа в пет последователни мача (в груповата фаза, на осминафинала и на четвъртфинала).

По-уникалното е, че той стана голмайстор както във финалния турнир, така и в квалификационната фаза, където отбеляза седем попадения. Всичките тези постижения обаче бяха изтрити като с магическа пръчка с онова изпълнение на дузпа, което беше толкова идиотско, че накара някои специалисти да заподозрат, че Диас го е направил нарочно.

Няма нищо подобно, играчът на "Реал" (Мадрид) наруши собствените си принципи и това му коства титлата, а с това и царската корона, защото никой не се съмнява, че именно той щеше да бъде избран за играч номер 1 на турнира. Призът съвсем естествено отиде при Садио Мане и светлините на прожекторите се завъртяха по посока на щастливия победител. Грешникът остана сам в тъмното и това "извинявам се" едва ли ще потуши пожара в душата му.

Със сигурност Диас би се изритал здраво отзад, ако природните закони не ни бяха забранили подобни волности. Няма как да не го е яд, че в най-важния момент се пропука образът на дисциплинирания футболист, който винаги следва правилния път. 26-годишният играч до този момент не беше дал нито един повод да бъде посочен с пръст. Роден в щастливо семейство и израснал с 4 сестри до себе си, самият той често се е шегувал, че толкова много момичета в детската стая са го принудили да спазва правилата и да се държи отговорно много преди да навърши 18.

Подобно отношение към живота му помага много в професионалния футбол, където атакуващият плеймейкър печелил титлите на трите най-силни първенства, стъпвайки на върха с екипите на "Манчестър Сити", "Милан" и "Реал" (Мадрид) . Успехите, славата и парите не успяват да изкоренят влечението му към дисциплинирания начин на живот. Брахим не пие, не пуши и за съжаление на жълтите медии – не ходи по чужди жени. Приятелката му Лус Мендес е модел и инфлуенсър, но поне досега не е опитвала да осребри популярността на човека до себе си. Напротив, двамата странят от клюкарските издания и много рядко публикуват съвместни снимки. Папараците са затруднени допълнително от нежеланието на светската двойка да се шляе из лъскавите ресторанти и барове в Европа.

Самият Диас спазва изключително строга диета, която напълно е изключила шоколадите и газираните напитки. Той яде по списък, ляга си преди залез и уплътнява свободното си време с тренировки и допълнителни активности за личностно усъвършенстване. Да се чуди човек как този почти роботизиран играч реши да се прави на интересен във възможно най-неподходящия момент.

Сигурно е само, че мароканците ще намерят сили да му простят. Просто държавата и феновете са инвестирали твърде много симпатии точно в този футболист. В родината си той вече е спортна икона и дори задминава по популярност другата голяма звезда на мароканския футбол Ашраф Хакими. Неговият образ е върху билбордове, рекламира 5G мрежи и спортни стоки.

Всяко мароканско момче иска да има неговия живот и се надява да прояви поне малко повече футболен талант от връстниците си, за да тръгне по стъпките на батко Брахим. Сега много от тези хлапета са му обидени, че не вкара дузпата, но ще им мине. Татковците също са готови да простят, ако техният любимец запази великолепната си спортна форма и на предстоящото световно. Първият мач на "атласките лъвове" е срещу Бразилия и не се съмнявайте, че ако му се удаде възможност да изпълни дузпа, Диас няма да се направи отново на интересен и ще потърси реванш пред себе си и пред целия марокански народ.