Христо Янев: ЦСКА търси нови играчи

ЦСКА постигна убедителна победа с 5:2 над корейския “Гангуон” в последната си контрола в Анталия, а след нея наставникът Христо Янев обяви, че се търсят още нови играчи. До момента зимната селекция включва 6-има човека - Исак Соле, Алехандро Пиедраита, Лео Перейра, Димитър Евтимов, Андрей Йорданов и Макс Ебонг.

Успехът днес бе първи за “червените” в югоизточната ни съседка, след като в предишните си три срещи те паднаха два пъти и веднъж завършиха наравно.

“Свършихме работата, която бяхме планирали. Радвам се, че лагерът завърши с победа. Надявам се целият труд да ни се отблагодари през сезона”, заяви старши треньорът на “червените” Христо Янев.

“Всички се натовариха пълноценно, още от първата контрола. Беше важно всички играчи да получат равен брой минути. Футболистите вложиха много усилия в тренировките. В момента ми е трудно да определя титулярните единадесет, но това предстои”, обясни той, след което добави:

“Разполагам с футболисти, които имат своите качества. Играчите са наясно какво търсим като работа и цел. Надявам се да имаме малко повече късмет в мачовете.

Детайлите са най-важната част от всичко, което се прави. Надявам се да се подготвим по начин, по който ние всички искаме до първия мач. Търсим добри футболисти, които да засилят конкуренцията в отбора.

Много се радвам, когато мога да работя с по-голяма група от български футболисти, за да мога да им давам възможност да показват качествата си”, завърши Янев.

