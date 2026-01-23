Иван Иванов детронира шампиона в Манакор

Световният ни шампион за юноши за миналата година Иван Иванов продължава впечатляващото си представяне от началото на годината. Българинът изигра пореден силен мач и се класира за полуфиналите на сингъл на турнира за мъже на твърди кортове в Академията на Рафаел Надал в Манакор с награден фонд 15 хиляди долара.

Националът на България за „Купа Дейвис" се наложи убедително с 6:2, 6:4 над втория поставен и №423 в световната ранглиста Макс Бейзинг (Великобритания). Двубоят продължи 90 минути, в които Иванов демонстрира зряла игра, увереност и пълен контрол над събитията на корта. Бейзинг влизаше в мача със серия от седем поредни победи и титла от турнир в Манакор през миналата седмица, но този път нямаше отговор срещу младия българин.

Иванов наложи темпото още в началото. Той проби за 2:1 в първия сет, а след нов пробив за 5:2 затвори частта с категоричното 6:2. Доминиращата му игра продължи и във втория сет, където той проби още в първия гейм и не допусна нито един шанс за връщане на пробива. Стабилният сервис и страхотните разигравания донесоха на българина заслужен успех с 6:4.

В битка за място на финала Иванов ще се изправи срещу победителя от мача между петия в схемата Джак Лодж (Белгия) и Мелиос Ефстатиу (Кипър).

855-ият в световната ранглиста при мъжете продължава възходящата си серия в Манакор, след като по-рано през месеца достигна и до финала на друг турнир от същия ранг.