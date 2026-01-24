Трикратната носителка на "Златната топка" Айтана Бонмати пред "24 часа": Христо Стоичков е исторически играч, пример за всички в "Барса"

Актуалната най-голяма звезда в женския футбол - носителката на “Златната топка” при дамите за последните три години Айтана Бонмати, се изказа изключително ласкаво за българската мегазвезда на световния футбол, носителя на “Златната топка” за 1994 г. Христо Стоичков.

Макар Камата да играеше за “Барселона” до годината, в която тя е родена, Стойков*, както го нарича и Айтана, е сред примерите, които има настоящата звезда на женския тим на “Барса” и националния тим на Испания.

“Нямала съм възможност да гледам как играе Стойков*, но съм слушала много за него още като дете. Той е пример за подражание за всички в “Барселона”, Стойков* е исторически играч”, заяви Бонмати за “24 часа”.

Ицо блести с екипа на каталунците от 1990 до 1995 г., а след периода в “Парма” се завръща отново на “Ноу Камп” от 1996 до 1998 г., в началото на която в Каталуня се ражда Бонмати. Тя започва да тренира от 7-годишна, а от 2012-а е в школата на “Барселона” “Ла Масия”. От 2016-а играе в първия отбор на “Барса”, за да поеме към върховете на клубно и национално ниво. Актуална световна шампионка с Испания от 2023 г., шампионка и в женската Лига на нациите, финалистка на европейското първенство през 2025-а. Три пъти триумфира с “Барса” в Шампионската лига. Печели “Златната топка” и в същото време е обявена за №1 в света и от ФИФА през 2023, 2024 и 2025 г.

Айтана си прави селфи с феновете и златния медал след триумф в Шампионската лига. СНИМКА: GETTY IMAGES

Бонмати разказа кои двама гениални футболисти всъщност са били нейното реално вдъхновение. Някак естествено - двама испанци, икони на “Барселона”, полузащитници от най-висока световна величина.

“Когато бях дете, нямах жена футболист, която да бъде мой пример за подражание. Така че моите детски идоли бяха Шави и Иниеста - заради техния стил на игра. А и аз съм полузащитник също като тях”, разказа с усмивка Айтана.

Айтана с Усман Дембеле - носителите на “Златната топка” за 2025 г. СНИМКА: GETTY IMAGES

“Започнах да тренирам на 7 години. Трябваше да работя много.

В началото

играех с момчета

и след това дойдох в “Барса”. Играя за “Барселона” от 14 години. Изминах дълъг път, докато дойдат трофеите и наградите. Трябва да кажа, че съм късметлийка да съм от това поколение, което печели много трофеи. Моят спорт - футболът, е отборна игра. И ако не печелиш много трофеи с отбора си, няма как да стигнеш и до личните постижения. Затова се приемам като голяма късметлийка”, продължи Бонмати.

“Смятам, че съм късметлийка и по друга причина - имах щастието да видя целия преход на женския футбол от едната крайност в другата. Когато започнах да играя в “Барса” преди 14 г., женският футбол все още не беше особено важен. Дори тук. Тренирахме в 8,45 часа вечерта, прибирах се вкъщи в 1 след полунощ. Женският футбол дори не беше професионален. А аз имах късмета да бъда част от този преход. Как се придвижихме от това да бъдем нищо към това да сме все по-големи професионалисти, да тренираме сутрин, да имаме прилична заплата. Да гледаме как женският футбол бележи растеж в бързи темпове. Жените в спорта днес са модели за подражание - момичетата виждат себе си като отражение в дадени спортисти. Това е най-важната стъпка, която направихме и във футбола. И трябва да продължим. Разбира се, няма да правя сравнения с мъжкия футбол, защото няма смисъл”, разсъждава испанката, която на 18 януари навърши 28 г.

“Излизайки на улицата, съм с ясното съзнание, че днес аз съм пример за подражание. Казвам си: “Всички се отнасят толкова добре с теб, защото наистина ги вдъхновяваш, затова не си позволявай да се проваляш”. Това ме кара постоянно да се развивам, да ставам по-добра, продължавайки да правя това, което обичам”, каза още Бонмати пред “24 часа”.

Със световната купа и златния медал, след като Италия спечели шампионата на планетата за жени през 2023 г. СНИМКА: GETTY IMAGES

На 1 декември 2025 г. испанската звезда получи тежка контузия - счупи крак по време на тренировка. Сега приема философски тежката ситуация, вярвайки, че ще се върне дори още по-добра: “В главата ми е само това - че искам да се върна по-силна, отколкото бях. Стремя се да остана спокойна, да възстановя цялата си енергия”.

Въпреки предварителните прогнози, че възстановяването ѝ ще отнеме 5 месеца, тя не иска да дава прогнози. Покрай процедурите гледа да обръща внимание и на неща, за които в натоварения календар с тренировки и мачове няма възможност.

“В момента имам повече време, отколкото имах преди. Наслаждавам се на времето със семейството, с приятелите си, а

точно започвам

и уроци по

английски

Опитвам се да отделя това време, за да продължа да подобрявам други части от живота си. Обичам да чета книги. Обичам да чета много за Втората световна война. Интересно ми е и съм чела много книги за това”, разкри трикратната носителка на “Златната топка”, световната шампионка Айтана Бонмати.