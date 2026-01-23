"Лудогорец" занули шансовете си за елиминациите

Загубата на “Лудогорец” от “Рейнджърс” в Глазгоу рязко намали шансовете на българския хегемон да продължи напред в Лига Европа. Тимът вече е извън тези, които продължават, като шансовете му да се премести напред са минимални, като се имат предвид мачовете на преките им съперници за 24-ото място.

Според изчисленията разградчани са от отборите, които намалиха най-много шансовете си да продължат напред. Сега те са оценени само на около 31%, и то при много условности.

Последният двубой на “Лудогорец” е домакински срещу френския “Ница”, който вече категорично напусна турнира, но все пак ще играе за чест и пари.

През този сезон влизането в елиминации освен средства от УЕФА носи и бонус точки за ранглистата, като това ще е доста важно за следващото издание на евротурнирите. “Лудогорец” почти сигурно ще участва в него, дори да сдаде титлата у нас, след като изпусна “Левски” да натрупа преднина в класирането, която трудно ще бъде наваксана.

Загубата продължи и черната серия на българските отбори на митичния стадион “Айброкс”, където все още нямаме победа. Преди това на него паднаха “Левски” и “Славия”, а сега шампионите подариха първата победа в Лига Европа за съперника си от началото на шампионатната фаза.

“Лудогорец” може да се сърди единствено на себе си за провала, след като показа доста добра игра при гостуването си. Петър Станич, който е голмайстор на турнира, направи два непростими пропуска, и то при 0:0, като един гол можеше да промени всичко в мача.

“Те вкараха гол и чак след това влязохме в мача. Станич имаше страхотно положение за изравняване. Второто полувреме мачът бе по-отворен, имаше възможности и за двата отбора. Хареса ми начинът, по който нападахме в последните 15 минути. Имахме възможности, но и те получиха такива. Доволен съм, че отборът играе добре в средата на сезона. Хареса ми, че играем с интензитет. Можехме да вземем нещо от този мач, но е важно, че израстваме”, заяви наставникът на “Лудогорец” Пер-Матиас Хьогмо.

“Беше важно да се върнем в надпреварата в този момент. Хубаво е да играиш срещу добър отбор, след като дълго време не си играл. Можем да извлечем позитиви, но трябва да работим още за интензивността на играта, да движим топката повече и да създаваме положения”, завърши треньорът.

“Лудогорец” пристигна в Шотландия директно от лагера си в Турция, където направи само две контроли. Играчите въобще нямаха време да почиват заради участието си в евротурнирите.

В крайна сметка преди двубоя за суперкупата с “Левски” на 3 февруари разградчани ще имат два сериозни двубоя, а няма да са играли само в контроли.

“Глазгоу Рейнджърс” дори вбеси с играта си легендата Алистър Маккойст през второто полувреме.

“Дайте ми няколко минути да се съвзема. Не може такова отношение. Такива положения трябва да се вкарват”, категоричен бе легендарният голмайстор по теливизията, след като Мохамед Диоманде изпусна да вкара втори гол.

Реално медиите в Шотландия обръщат много малко внимание на първата победа на гранда. Доста повече материали са посветени на масовия бой, който си спретнаха фенове на “Селтик” и “Болоня” в Италия преди двубоя от същия турнир. 41 шотландци са екстрадирани след мелето преди двубоя, който те са започнали. Британците атакували бар в голям мол, където били феновете на гостите. Само един е арестуван и остава зад решетките, след като употребил сила срещу полицай.

“Селтик” изпусна победата след като поведе 2:0, но след това “Болоня” стигна до 2:2.

