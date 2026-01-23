ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Минимална глоба за натрупала неплатени издръжки къ...

Влади Зографски с много силно представяне на световното по ски полети

Владимир Зографски Снимка: БФСки

Владимир Зографски записа много силно представяне на световно по ски полети. На голямата шанца в Оберстдорф, Германия, Влади започна с 23-то място след първия кръг със 179,7 т (199,5 м).

Във втория обаче Зографски прелетя на 209,5 м и събра сбор от 373,1 точки, което го изстреля на 18-тата позиция и показа, че се намира в много добра форма преди олимпиадата в Милано и Кортина.

Първото място днес е за Домен Превц (Словения) с 444,2 т (204 и 224,5 м).

Следващите два кръга са на 24 януари и ще бъдат излъчени на живо по Евроспорт1 от 17,30 ч.

