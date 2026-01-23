Със сервис 129 км/ч Мони Николов наклони везните за победа в Русия (видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Воденият бившия ни национален селекционер Пламен Константинов "Локомотив" (Новисибирск) стигна до домакински успех над "Динамо-Ленинградска област" (Сосновий бор) с любезното съдействия на българското явление във волейбол Мони Николов.

19-годишният разпределител получи най-висока оценка след трудния успех с 3:1 (25:19, 25:18, 20:25, 25:22).

Световният вицешампион с България записа 6 точки (4 аса, 1 блок). Освен чудесната си работа като плеймейкър Мони имаше ключова роля за това "Локомотив" да пречупи гостите в четвъртата част.

Първо той направи ас със 129 км/ч за 21:20, а след това страхотно спаси топка в защита и "железничарите" поведоха с 22:20, а после затвориха мача.

Победата е 17-а за тях, като те имат 3 загуби и 50 точки на второто вясто. Лидер е шампионът "Зенит" (Казан) с 19/1/ 54.