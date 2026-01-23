ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Олиото, оризът, брашното и закуската у нас са по-с...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22153053 www.24chasa.bg

България ще е домакин на още една европейска квалификация за момичета до 18 г.

1796
Снимка: БФВ

България ще бъде домакин и на втората квалификация за европейско първенство за волейболистки под 18 години.

Нашите не успяха да се класират от първи път, след като загубиха финала срещу Турция с 1:3. Сега турнирът отново ще е в зала „Христо Ботев".

България ще се срещне с Румъния, Гърция и Швеция. Воденият от Атанас Петров победи първите два съперника през този месец.

Мачовете са в периода 27 - 29 март. За европейското първенство в Литва и Латвия лятото се класира първият от всяка квалификационна група, както три от петте най-добри втори.

Снимка: БФВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Когато Тръмп обърна реда - и нашия, и световния