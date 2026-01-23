България ще е домакин на още една европейска квалификация за момичета до 18 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България ще бъде домакин и на втората квалификация за европейско първенство за волейболистки под 18 години.

Нашите не успяха да се класират от първи път, след като загубиха финала срещу Турция с 1:3. Сега турнирът отново ще е в зала „Христо Ботев".

България ще се срещне с Румъния, Гърция и Швеция. Воденият от Атанас Петров победи първите два съперника през този месец.

Мачовете са в периода 27 - 29 март. За европейското първенство в Литва и Латвия лятото се класира първият от всяка квалификационна група, както три от петте най-добри втори.