Предложиха нови правила във футбола, за да не се бави времето

Международният борд на футболните асоциации (IFAB) предложи промени в правилата, насочени към борбата с бавенето на времето.

Една от тях е въвеждането на лимит само от 10 секунди сменяните футболисти да напуснат терена. Редовно това може да трае и минута с явната цел хронометърът да върви.

Предлага се също така играчите, получаващи медицинска помощ, да бъдат задължени да напускат терена за даден период, чиято продължителност ще бъде определена след подновяването на играта.

Освен това се препоръчва броят на намесите на видеосистемата за наблюдение (VAR) по време на мач да бъде ограничен до четири типа епизоди, способни да повлияят на хода на срещата - голове, дузпи, директни червени картони и грешна идентификация, но с три конкретни допълнения, които няма да забавят играта:

- преразглеждане на червени картони, получени в резултат на фактически неправилен втори жълт картон.

- случаи на сгрешена идентичност, когато за нарушение, водещо до червен или жълт картон, е наказан грешният отбор.

- преглед на повторения при очевидно погрешно отсъден ъглов удар, при условие че това може да се направи незабавно и без забавяне на подновяването на мача.

Окончателните решения ще бъдат взети на общото събрание на IFAB в Кардиф на 28 февруари.

