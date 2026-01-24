Защо отвориха пробата на Ивет Лалова след 10 г. - рутинна практика или заговор

Положителната проба на Ивет Лалова за забраненото вещество остарин предизвика буря в България, като дори някои видяха заговор срещу една от най-добрите ни атлетки.

За съжаление, става въпрос за рутинна практика на МОК и Световната антидопингова агенция. Всички проби от олимпийски игри се пазят 10 години, за да могат да се изследват по най-модерните методи, които съществуват. Тази година приключва срокът на олимпиадата в Рио и заради това всички се пускат отново за проверка. В момента, в който мине датата на състезанието, резултатите стават окончателни. Освен ако самият спортист не си признае за употребата на забранени вещества при друго разследване, както се получи с колоездача Ланс Армстронг и спринтьорката Марион Джоунс.

Пробата на Ивет е от 17 август, или след финала на 200 метра на олимпиадата в Рио, където тя зае осмото място. Но отново бе втора в класирането на белите спринтьорки. Нидерландката Дафне Шхиперс завърши на 1 десета от шампионката Илейн Томпсън-Хера (Ямайка). Бронзът остана за американката Тери Боуи, а след нея се наредиха Мари-Жозе Талу (Кот д'Ивоар), Дина Ашър-Смит (Великобритания), Мишел Ли-Ахие (Тринидад и Тобаго), Диаджа Стивънс (САЩ) и Ивет.

Остаринът, който е открит в пробата на Ивет, е търговското име на енобосрама. Той е забранен от Световната антидопингова агенция още преди да бъде официално произведен през 2008 г.

В медицината препаратът се използва за възстнановянане на жени, които са прекарали рак на гърдата. Става въпрос за андрогенен рецепторен модулатор, който помага при трупането на мускулна маса. Освен това се използва при мускулна дистрофия на Дюшен, мускулна атрофия и други болести.

Най-големите скандали в спорта с използване на препарата са свързани с американския футбол. С него бяха хващани дори играчи от Националната футболна лига, както и бойци от ММА.

На олимпиади скандалите са два, и то от игрите в Токио, която бе 5 години след тези в Рио. С препарата бяха хванати бразилската волейболистка Тандара и британският спринтьор Чиджиндру Уджа. Заради Уджа Великобритания загуби сребърния си медал от щафетата на 4 по 100 метра, а самият атлет отнесе 22 месеца наказание.

Най-странният случай с използването на еноборсарм са положителните проби на двата чистокръвни жребеца Арафат и Комунизъм след състезание на пистата в Уудбридж, провинция Онтарио, Канада.

Боксът също пострада покрай този препарат, като в две последователни години с него бяха хванати големите звезди Амир Хан и Райън Гарсия.

Обявяването на “различно аналитично откритие”, както е официалният термин на положителната проба, е само началото на цялата сага. Ивет, както и останалите шестима спортисти, които са били положителни за забранени вещества при ретестването на пробите могат да поискат отваряне и на вторите.

След това всичко се отнася към антидопинговата секция на Арбитражния съд по спорта, която вече се занимава със скандалите на олимпиади. И едва тогава следва наказание.

Странното в случая обаче остава фактът, че Ивет никога не бе давала положителна проба през цялата си дългогодишна кариера. Олимпиадата в Рио бе последната в нейната кариера, която започна в Атина през 2004 година.

Тя категорично отрича да е приела забранен препарат със знанието си и обяви, че иска да се отвори втората проба.

Реално се оказва, че по време на самата олимпиада в Рио са хванати с допинг само трима спортисти, а при повторната проверка са цели седем.

Една от състезателките, които бяха хванати, бе Силвия Дънекова, която изгърмя още преди да е стартирала в сериите на 3000 метра с препятствия.

Реално само един от медалистите е Аримас Дидзибалис в щангите. От седемте проби при повторното въртене четири са за анаболни стероиди, включително и неговата. Дидзибалис сперечи бронза в категория до 94 килограма след иранеца Сораб Моради и Вадим Стрелцов от Беларус. При наказание медалът ще отиде при Сарат Сумпрадит (Тайланд).

От Международната тестова агенция уточниха, че процесът на повторна проверка на пробите от Рио още не е напълно завършен и могат да се очакват и други изненади. Всичко се очаква да приключи в близките няколко седмици и резултатите да станат окончателни.

