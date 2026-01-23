ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Везенков №1 за най-полезен играч в Евролигата

Александър Везенков Снимка: facebook.com/olympiacosbc

Александър Везенков е начело в една от индивидуалните класации в Евролигата.

Бившият най-полезен играч в най-престижния клубен турнир по баскетбол на Стария континент води по среден коефициент на полезно действие с 23,4. Втори е сръбският му съотборник в “Олимпиакос” Никола Милутинов (21,8) пред Илайджа Брайънт от “Апоел” (Изр).

Везенков е в топ 3 по още няколко показателя - средно отбелязани точки на мач (19,4), където е трети след Кендрик Нън (“Панатинайкос”) и Тимоте Луваву-Кабаро (“Баскония”), както и по борби (6,7).

Българската звезда вкара 19 точки и записа 5 борби при успеха на гръцкия си отбор 74:68 като гост на “Анадолу Ефес” в Истанбул. За “Олимпиакос” това е четвърта поредна и общо 15-а победа в Евролигата от началото на сезона.

В следващия кръг на 29 януари Везенков и компания приемат в Пирея “Барселона”. Във временното класиране “Олимпиакос” е на 4-ото място.

