Финансова помощ за талантите ни Иван и Александър

Двама български тенисисти ще получат финансова помощ за участие в професионални турнири.

Всяка година от международната федерация избират таланти, които да бъдат подпомогнати по програмата Grand Slam Player Grants Development, финансирана с приходите от четирите турнира от “Големият шлем”. Целта е младите да могат по-лесно да навлязат при мъжете и жените. Програмата започна през 1986 г., а средства по нея са получавали и други българи, сред които Тодор Енев и Григор Димитров.

Трима са тенисистите, за които са предвидени по 50 000 долара, а сред тях е Иван Иванов - носител на титлите от “Уимбълдън” и US Open при юношите, водач в световната ранглиста и първи световен шампион от България в тази възраст. 17-годишният варненец вече играе само при мъжете. Освен него същата сума ще вземат Николай Будков Кяер (Нор) и Лили Тагер (Ав).

Иванов и тази седмица участва на турнира в академията на Рафаел Надал в Манакор (Исп), където живее и тренира. Вече е на полуфинал, след като отстрани 6:2, 6:4 Макс Бейзинг (Вбр).

25 000 долара е помощта за Александър Василев. Братовчедът на Григор Димитров бе другият участник в историческия за България финал при юношите в откритото на САЩ.

Иванов и Василев са в отбора ни за купа “Дейвис”, който приема Белгия в Пловдив на 7-8 февруари.