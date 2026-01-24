ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шампионка от "Големият шлем" спря Лиа Каратанчева

Шампионка от "Големият шлем" спря Лиа Каратанчева в Уестън

Лиа Каратанчева Снимка: instagram.com/lia_karatancheva/

Лиа Каратанчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Уестън (САЩ) с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставената под номер 7 българка загуби от втората в схемата Бианка Андрееску (Канада) с 5:7, 1:6 за час и 48 минути.

Каратанчева не успя да удържи подаването си в 11-ия гейм на мача, което се оказа решаващо за изхода на първия сет. Във втория съперничката й доминираше изцяло и след 6:1 затвори мача в своя полза.

Андрееску е шампионка от Откритото първенство на САЩ през 2019 година, когато достига до номер 4 в световната ранглиста на УТА.

