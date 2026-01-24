Жегата едва не събори Синер в Мелбърн, обърна американец

Шампионът Яник Синер бе на път да бъде сринат от австралийската жега, но след затварянето на покрива в Мелбърн надви 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 американеца Елиът Спицири в среща от третия кръг на откритото по тенис на Австралия.

Преди това на „Род Лейвър Арена" италианецът трябваше да се пребори и с крампи.

„Знам, че имах късмет, след като затвориха покрива според политиката за предпазване от горещините. И не бързах в тази среща. От точка на точка на точка се чувствах по-добре.

Схващанията ги усещах навсякъде по малко. И първо започна от ръцете, после се прехвърли и в краката. Това е спортът и знам, че тази област има нужда от работа, за да се подобря. Днес трябваше да се боря за физическото си оцеляване", коментира световният №2.

В 1/8-финалите Синер ще срещне своя сънародник Лучано Дардери.