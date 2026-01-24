Крилото на "Наполи" Ноа Ланг ще играе под наем до края на сезона в турския "Галатасарай"

Турският футболен гранд "Галатасарай" обяви днес, че е постигнал споразумение с италианския "Наполи" за привличането на нидерландското крило Ноа Ланг под наем до края на сезона.

Лaнг, който има 15 мача за първия отбор на своята страна, се присъединява към шампионите по Турция с опция за откупуване, но тя е единствено в полза на клуба, ако те го харесат.

Турският клуб уточни пред медиите в Истанбул, че за наема са платили на "Наполи" 2 милиона евро, а футболистът има заплата от 1,75 милиона евро на година, като частта от януари до юни се поема от турците.

Ноа Ланг се присъедини към "Наполи" миналата година от "ПСВ Айндховен", като до момента е записал 27 мача и един гол във всички турнири.

"Гаратасарай" е начело в турската Суперлига с 43 точки, с една повече от "Фенербахче". На 28-и януари пък е последната им среща в груповата фаза на Шампионската лига като гости на "Манчестър Сити".