Лошото време изгони "Ботев" (Пд) от Турция

1852
Снимка: "Ботев" (Пд)

Пловдивският "Ботев" прекрати предсрочно подготвителния си лагер в Анталия, съобщиха от клуба. Причина са лошите метеорологични условия в турския курорт, които не позволяват провеждането на нормален тренировъчен процес.

От понеделник „жълто-черните" ще бъдат в лагерна обстановка на Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика".

Спортно-техническият щаб реагира мигновено на създалите се обстоятелства и следващата сряда „канарчетата" ще играят контрола със "Спартак" (Вн) в Пловдив.

За края на следващата седмица ще бъде намерен още един опонент, с който ще завърши зимната подготовка на пловдивчани, уточниха още от клуба.

Снимка: "Ботев" (Пд)

