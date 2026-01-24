ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джокович изравни Федерер по победи в Мелбърн и записа №400 от "Големият шлем"

Новак Джокович Снимка: Ройтерс

Десеткратният шампион на откритото първенство на Австралия по тенис Новак Джокович вече има 400 победи в турнирите от "Големият шлем", а в Мелбърн се изравни с рекордьора Роджър Федерер (Швейц) с по 102.

Това стана факт, след като 38-годишният сърбин се наложи над Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия) с 6:3, 6:4, 7:6 (4), за да влезе в 1/8-финалите.

След Джокович във вечната класация по победи в "Големият шлем" следва Федерер с 369, Серена Уилямс (САЩ, 367), Рафаел Надал (Исп, 314) и Мартина Навратилова (САЩ, 306).

Новак Джокович Снимка: Ройтерс

