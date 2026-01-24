Вавринка пи бира за сбогом на Australian Open

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Спечелилият Australian Open Стан Вавринка пи бира на сбогуване с откритото на Австралия по тенис.

При последното си участие в Мелбърн 40-годишният швейцарец, който кара последния си сезон, падна 6:7 (5), 6:2, 4:6, 4:6 отот американеца Тейлър Фриц в третия кръг.

Вавринка си взе сбогом с публиката след загубата, след което грабна две бири от хладилник край корта, отвори ги и удари кутиите с директора на турнира Крейг Тайли, след което поздрави публиката. „Наздраве на всички! И много ви благодаря!", каза Стан.

Вавринка има още 2 титли от "Големят шлем" - "Ролан Гарос" 2015 и US Open 2016.