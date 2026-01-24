ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пипнаха един от 10-те най-издирвани престъпници, който е участвал на олимпиада

Служители на ФБР са извели Райън Уединг от самолета. Снимка: Ройтерс

Бившият олимпийски сноубордист Райън Уединг, посочен като един от 10-те най-издирвани престъпници на ФБР, е арестуван в Мексико, потвърдиха американските власти.

Арестът беше обявен от главния прокурор Памела Бонди и директора на ФБР Каш Пател в социалната медийна платформа X, предава БТА.

Операцията е проведена чрез успешно сътрудничество с международни партньори и мексиканското правителство.

Уединг, канадски гражданин, е обвинен в ръководене на транснационална мрежа за трафик на наркотици и предполагаемо е поръчал множество убийства, за да защити и разшири операциите си.

Властите са предложили награда от 15 милиона долара за информация, водеща до ареста и осъждането на 44-годишния мъж.

„Уединг е транспортиран до Съединените щати, където ще се изправи пред правосъдието", написа Бонди, добавяйки, че арестът му отразява акцента на администрацията на Тръмп върху закона и реда.

Според Пател Уединг се е укривал в Мексико повече от десетилетие. Твърди се, че неговата организация е транспортирала стотици килограми кокаин от Колумбия през Мексико до САЩ и Канада.

„Това е огромен ден за по-безопасна Северна Америка и света, както и послание, че тези, които нарушават законите ни и вредят на гражданите ни, ще бъдат изправени пред правосъдието", каза Пател.

Уединг се състезаваше за Канада в алпийския сноуборд на зимните олимпийски игри през 2002 г. в Солт Лейк Сити (САШ), завършвайки на 24-о място в паралелния гигантски слалом.

