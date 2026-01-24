Италианец триумфира в марковото спускане по "Щрайф"

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джовани Францони спечели спускането на "Щрайф".

Джовани Францони от Италия спечели най-престижното спускане в ските, като триумфира на пистата "Щрайф" в Кицбюл (Австрия). 24-годишният феномен, който само преди броени дни спечели първия си старт от световната купа във Венген, взе първото място само със 7 стотни преднина пред Марко Одермат (Швейцария).

Францони бе с номер 1 и до края на състезанието никой не успя да го доближи толкова много, както Одерман. С 29-и номер Максин Мозантон (Франция) сензационно се качи на подиума с трето време. За последно той бе правил това преди цели 9 години, когато бе втори в суперкомбинацията.

