Бившият спортен министър Красен Кралев: Ивет Лалова е чиста на Олимпиадата в Рио

Никога не съм вземала забранени стимуланти, категорична е българската атлетка

"Пробата на Ивет Лалова, взета по време на Олимпиадата в Рио де Жанейро през 2016 г., е чиста. Ивет се състезава по правилата и нейното име не може да бъде опетнено."

Това заяви пред "България Днес" бившият спортен министър Красен Кралев. Той оглавява спортното министерство по време на Игрите в Бразилия, избиран е два пъти път за член на Управителния съвет на Световната антидопингова агенция (WADA). Категоричен е, че правилата за допинг не може да се прилагат избирателно.

Повод за реакцията на Кралев е скандалът, който избухна след съобщение на Международната агенция за контрол (ITA).

В него бяха обявени 7 положителни резултата след повторно анализиране на проби, взети по време на Рио 2016, сред които и на Ивет Лалова. Българката участва в дисциплината бягане на 200 метра и завърши на осмо място.

"Най-вероятно тестовете са правени с ново поколение машини, които са много по-чувствителни", коментира Кралев.

"Допинг правилата не могат да се прилагат избирателно за отделни състезатели. Ако ще се правят нови допинг тестове за стари състезания, нека пробите на всички бъдат отворени. И да видим тогава дали няма да се пренаредят много от класиранията. Спрямо всички спортисти трябва да бъдат прилагани едни и същи правила."

Ивет Лалова е категорична, че никога не е взимала забранени стимуланти.

