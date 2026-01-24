ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Славия" с реми в Турция, Георги Петков на вратата

952
Ратко Достанич Снимка: "Славия"

"Славия" завърши наравно 1:1 с "Тиквеш" (Кавадарци) в третата си контролна среща по време на зимната подготовка в Анталия (Турция). Титуляр на вратата бе 49-годишният Георги Петков.

„Белите" поведоха в резултата още в 10-ата минута след попадение на Марко Милетич, който се възползва от асистенция на Борис Тодоров.

Титуляр за водения от треньора Ратко Достанич отбор беше каращият пробен период грузински защитник Рати Григалава.

Отборът от Република Северна Македония изравни в 66-ата минута след изпълнение на дузпа.

Следващата приятелска среща на "Славия" ще се проведе на 25 януари, а съперник на „белите" в нея ще бъде казахстанският "Тобол".

