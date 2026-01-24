ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 323 дни "Байерн" пак загуби в Бундеслигата, и то отново в Мюнхен

3260
Хан-Ноа Масенго вкарва за 2:1 в Мюнхен. Снимка: Ройтерс

Бутащият Бундеслигата към тотална скука относно борбата за титлата "Байерн" най-накрая сбърка.

Германският гранд записа първата си загуба в първенството от 8 март миналата година, след като "Аугсбург" сензационно се пребори за обрат в Мюнхен до 2:1, и то насред Мюнхен в мач от 19-ия кръг.

Преди 323 дни вече почти осигурилия си титла баварски тим падна също от отбор, който се бори да не изпадне - "Бохум" (той изпадна) с 2:3 у дома.

Днес "Байерн" поведе в резултата чрез Хироки Ито, който бе точен с глава в 23-ата мин след центриране на Майкъл Олисе.

"Аугсбург" обаче шокира домакините с попадения на Артур Чавес (75) и Хан-Ноа Масенго (81).

Така серията на мюнхенци без загуба в Бундеслигата спря на 27 (22 победи, 5 загуби).

"Байерн" е лидер с 50 точки, а вторият "Борусия" (Дортмунд), който в момента гостува на "Унион" в Берлин, има 39.

С 19 точки "Аугсбург" излезе 13-и.

