ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

15 години в помощ на учители, ученици, родители

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22156596 www.24chasa.bg

България разби Босна и Херцеговина с 8:0 на световното по хокей на лед в София

1468
Снимка: facebook.com/hockey.bg/

Националният отбор на България по хокей на лед за младежи до 20 години постигна трета победа на световното първенство в дивизия III, група "А", което се провежда в Зимния дворец в София, като разгроми аутсайдера Босна и Херцеговина с 8:0 (3:0, 3:0, 2:0).

В първия си мач България победи Белгия с 4:3, след това отстъпи пред Тайван с 5:9 и надигра Турция с 6:1.

С хеттрик за успеха се отличи Александър Станимиров, два гола добави Алекс Гурков, а по един добавиха Антъни Тодоров, Александър Кожухаров и Борис Митев.

В класирането Тайван е недостижим на върха с 12 точки и си осигури промоция за по-горната дивизия. България заема втората позиция с 8 точки.

Утре е последният двубой на България в турнира срещу Тайланд.

Снимка: facebook.com/hockey.bg/
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)