Владимир Зографски с историческо за България класиране на световно по ски полети

6384
Владимир Зографски при един от полетите в Оберстдорф днес Снимка: Ройтерс

Владимир Зографски завърши на 23-о място на световното първенство по ски полети в германския зимен център Оберстдорф.

Това е рекордно класиране за българин на подобен форум.

Вчера Зографски бе 18-и, а днес направи и финалните 2 опита на 235-метровата шанца.

В първия при неблагоприятни условия той се приземи само на 175 м, а във втория дръпна значително - 206,5 м.

Така Влади събра сбор от 731,7 точки и завърши 23-ти. В предните си участия той на световно по ски полети той имаше 34-о и 40-о място. Представянето на Зографски отново потвърди, че прави най-силния сезон в кариерата си.

Титлата спечели намиращият се в страхотна форма словенец Домен Превц с 905,4 точки.

Владимир Зографски при един от полетите в Оберстдорф днес Снимка: Ройтерс

