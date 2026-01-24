Любо Ганев участва в асамблеята на балканския волейбол

В Сараево се проведе Генералната асамблея на Балканската волейболна асоциация, която събра ръководители и представители на националните волейболни федерации от региона. Срещата премина в конструктивен дух и предостави възможност за обстоен преглед на дейността през изминалата година, обсъждане на актуални финансови въпроси, както и очертаване на приоритетите и бъдещите инициативи на организацията.

Българската делегация на форума бе представена от президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев и директора „Международни дейности и събития" Валентин Помаков. В изказването си президентът на БФВ подчерта, че Балканската волейболна асоциация се отличава с работа в атмосфера на добро разбирателство, равнопоставеност и пълен консенсус по отношение на стратегическите цели за развитие на волейбола в региона.

„Независимо от мащаба на една федерация и от възможностите, с които тя разполага, в рамките на Балканската волейболна асоциация всяка страна има право на глас и той е от съществено значение. Именно този модел на партньорство и взаимно уважение е в основата на устойчивия напредък на нашия спорт" , заяви Любомир Ганев.

По време на Генералната асамблея бе подчертана ключовата роля на сътрудничеството, открития диалог и споделената отговорност между федерациите като основни фактори за стабилното, амбициозно и добре структурирано развитие на волейбола на Балканите. Обсъдени бяха и възможности за разширяване на съвместните инициативи и състезателни формати в бъдеще.

На заседанието присъства и президентът на Европейската конфедерация по волейбол (CEV) Роко Сикирич, който потвърди ангажимента на организацията да продължи да подкрепя както по-малките, така и по-големите национални федерации. Той подчерта, че устойчивият прогрес в европейския волейбол се постига най-успешно чрез единство, координация и съвместни усилия на всички нива.