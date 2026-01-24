ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Димитър Митов и "Абърдийн" с разгромна победа 6:2 в Шотландия след 1:2

Димитър Митов Снимка: facebook.com/aberdeen.fc/

"Абърдийн" на националния ни вратар Димитър Митов разгроми с 6:2 у дома застрашения от изпадане "Ливингстън" в двубой от 23-ия кръг на шотландската Висша лига.

Кенан Билалович даде преднина в полза на домакините още в деветата минута, но попадения на Махамаду Сусохо (28) и Роби Мюрхед (31) в рамките на само три минути осигуриха обрат в полза на "Ливингстън".

След това обаче "Абърдийн" се разигра и чрез Кевин Нисбет (45+4, 45+8), Сиверт Нилсен (75) и Топи Кескинен (85, 90+2) стигна до крупния успех.

Двата отбора завършиха с по 10 футболисти заради червени картони на Джак Милн (69) от домакините и Джереми Бокила (70) от гостите.

"Абърдийн" е на седмо място в класирането във Висшата лига с 28 точки.

Димитър Митов Снимка: facebook.com/aberdeen.fc/

