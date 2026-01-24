"Ливърпул" покосен 2:3 след гол в 95-ата мин, отдалечи се от защита на титлата си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шампионът "Ливърпул" бе покосен с 2:3 при гостуването си на "Борнемут" в мач от 23-ия кръг във Висшата лига на Англия с попадение в 95-ата мин на Амин Адли.

Така тимът на Арне Слот остана на 14 точки от лидера "Арсенал", който утре приема "Манчестър Юнайтед", и направи поредна крачка на отдалечаване от защитата на титлата си.

Еванилсон и Алехандро Хименес дадоха преднина на домакините до 33-ата мин.

Върджил ван Дайк върна шампионите в двубоя с гола си в самия край на първата част, а Доминик Собослай възстанови равенството в 80-ата минута.

"Борнемут" е 13-и с 30 т.