Христо Янев: ЦСКА се цели в Европа

ЦСКА се завърна в България след двуседмичния подготвителен лагер в турския курорт Анталия.

Там в контролите те записаха победа, равенство и 2 загуби.

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев обяви на летището е, че стартиралия лошо под ръководството на предшественика му Душан Керкез "червен" тим се цели в участие в Европа. В момента столичани са 5-и на 2 точки от четвъртата позиция, която евентуално също праща в турнирите. От третата са на 6 т.

Последният мач в Европа за ЦСКА се игра на стадиона в румънския град Сфънту Георге, където българският представител падна 0:4 от "Сепси" в реван от втория квалификационен кръг за Лигата на конференциите. В София преди това "армейците" загубиха с 0:2.

"Свършихме много добра работа. Момчетата се стараха да изпълняват всичко, което искахме. Физически се подготвихме по добър начин. Изиграхме добри контроли. Всичко беше, както го планирахме. На този етап това са играчите, с които ще продължим да работим.

Отборът приема добре новите попълнения. Те показват огромно желание по най-бързия начин да ни впечатлят. Смея да твърдя, че са положително настроени към процеса, който водим. Пиедраита има лек проблем в областта на бедрото, но не е нещо сериозно. В следващите дни ще поднови тренировки.

Нашата цел през пролетния полусезон е да се изкачваме в класирането, за да може отборът да играе в евротурнирите. Това е задачата, която всички в клуба имаме. Трябва да работим в тази посока", каза Янев на летището.