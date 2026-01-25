ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Майка нахлу в училище в карловско село, разправя с...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22157757 www.24chasa.bg

Световните №1 Сабаленка и Алкарас на 1/4-финал в Мелбърн

3696
Арина Сабаленка Снимка: Ройтерс

Тенисистка №1 в света Арина Сабаленка (Беларус) се класира за 1/4-финалите в откритото на Австралия.

Тя се наложи над 19-годишната канадка Виктория Мбоко с 6:1, 7:6 (1).

В топ 8 Сабаленка 18-годишната Ива Йович.

Американката се справи само за 53 минути с Юлия Путинцева (Казахстан) - 6:0, 6:1. Така Йович има 11 победи през този сезон – повече от всяка друга в женския професионален тенис.

Световният №1 при мъжете Карлос Алкарас също е на 1/4-финал в Мелбърн.

Испанецът победи американеца Томи Пол 7:6 (6), 6:4, 7:5.

Следващият съперник на Алкарас ще излъчат представителят на домакините Алекс де Минор и Александър Бублик (Казахстан), които играят в момента.

Арина Сабаленка Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)