Световните №1 Сабаленка и Алкарас на 1/4-финал в Мелбърн

Тенисистка №1 в света Арина Сабаленка (Беларус) се класира за 1/4-финалите в откритото на Австралия.

Тя се наложи над 19-годишната канадка Виктория Мбоко с 6:1, 7:6 (1).

В топ 8 Сабаленка 18-годишната Ива Йович.

Американката се справи само за 53 минути с Юлия Путинцева (Казахстан) - 6:0, 6:1. Така Йович има 11 победи през този сезон – повече от всяка друга в женския професионален тенис.

Световният №1 при мъжете Карлос Алкарас също е на 1/4-финал в Мелбърн.

Испанецът победи американеца Томи Пол 7:6 (6), 6:4, 7:5.

Следващият съперник на Алкарас ще излъчат представителят на домакините Алекс де Минор и Александър Бублик (Казахстан), които играят в момента.