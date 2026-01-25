Димитър Кисимов загуби от африканец на старта на Australian Open

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Димитър Кисимов отпадна в първия кръг при юношите на откритото първенство по тенис на Австралия по тенис.

Българинът, който направи своя дебют в турнири от "Големият шлем", отстъпи в драматичен мач 5:7, 6:1, 4:6 на преминалия квалификациите Нтугамили Рагин (Ботсуана).

17-годишният Кисимов навакса на два пъти пробив пасив в първия сет, но допусна брейк за 5:6 и отстъпи в първата част с 5:7. Във втория сет българинът тотално доминира, поведе с 5:0 и без проблеми го спечели с 6:1. В третата, решителна част Кисимов спаси четири точки за пробив при 1:2, а след това пропусна две възможности за брейк. Българинът успя да пробие сервиса на Рагин за 4:3, но загуби следващите три гейма и отпадна от надпреварата.

Кисимов ще участва и на двойки. Българинът ще си партнира с Конър Дойг (Република Южна Африка), като двамата ще се изправят на старта срещу поставените под №6 в схемата казахстанци Зангар Нурланули и Дамир Жалгаcбай.

В момента Димитър Кисимов заема 25-о място в световната ранглиста за юноши.