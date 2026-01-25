ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чех се отказа от Australian Open, Новак Джокович на четвъртфинал без игра

Новак Джокович вече е четвъртфиналист в откритото на Австралия. Снимка: Ройтерс

Новак Джокович си спести един мач в откритото по тенис на Австралия. 

Носителят на 10 титли се класира без игра за четвъртфиналите, след като Якуб Меншик (Чех) се отказа заради разтежение на коремен мускул.

Съперник на бившия №1 в света от Сърбия ще бъде Тейлър Фриц (САЩ) или Лоренцо Музети (Ит). 

Данил Медведев за първи път в кариерата си загуби сет на нула в турнир от "Големият шлем". Руснакът бе отнесен 6:4, 6:0, 6:1 от Лърнър Тиен, който го победи в Мелбърн и преди година. Така американецът от виетнамски произход вече е спечелил и четирите си мача с бившия водач в ранглистата. 

