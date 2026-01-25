Йоана Илиева 9-а на световната купа по сабя в Солт Лейк Сити

Йоана Илиева завърши на девето място в турнира за световната купа по фехтовка на сабя в Солт Лейк Сити (САЩ), а във втория ден на надпреварата влязоха още три българки. Така за пръв път в основната схема на турнир от подобен ранг играха и четирите националки - Йоана Илиева, Емма Нейкова, Вероника Василева и Белослава Иванова.

Илиева започна боевете си директно във втория ден от надпреварата заради високото си място в световната ранглиста. В първата среща тя се изправи срещу Мариела Виале от Италия и записа победа с 15:11. В двубоя за място сред най-добрите 16 възпитаничката на фехтовален клуб Свечников излезе срещу Лука Счуш от Унгария и след като изоставаше в резултата обърна съперничката и надделя с 15:10. В двубоя за място в топ 8 Илиева отстъпи пред Анна Шпиец от Унгария с 10:15 и зае деветата позиция.

Жребият беше тежък към останалите българки в състезанието. В първия кръг от елиминациите на най-добрите 64 Емма Нейкова излезе срещу Вероника Василева и победи с 15:14. В следващия кръг възпитаничката на фехтовален клуб "Свечников" срещна номер 1 в световната ранглиста Мисаки Емура от Япония, отстъпи с 5:15 и зае 21-о място, а Вероника Василева е 48-а.

В първия кръг на елиминациите Белослава Иванова игра с Мисаки Емура. Възпитаничката на фехтовален клуб ЦСКА отстъпи с 11:15 и се нареди на 64-а позиция.

Днес турнирът продължава с отборните надпревари при мъжете и при жените, като във втория кръг при жените Илиева, Нейкова, Василева и Иванова излизат срещу тима на Украйна