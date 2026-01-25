ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С победа №108 кралицата на ските Микаела Шифрин спечели 9-и кристален глобус в слалома

Недостижима звезда в ските Микаела Шифрин спечели предсрочно малкия кристален глобус за №1 в слалома през сезон 2025/2026.

Това стана факт след повече от убедителната победа на красивата американка в Шплиндерув Млин (Чехия).

Там Шифрин изпревари значително подгласничките си на подиума Камий Раст (Швейцария) на 1,67 сек и Ема Айхел (Германия) на 2,18 сек.

Победата бе под номер 108 за Шифрин в световната купа.

 В класирането на слалома Микаела е недостижима на върха със 780 точки. Раст е на втората позиция с 492, а трета е друга швейцарка - Уенди Холденер, с 358 точки.

Шифрин също така увеличи аванса си на върха в генералното класиране, като събра 1133 точки. Втора е Раст с 963, а трета Айхер с 684.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

