Станимир Беломъжев с 3-о място на световната купа в Батак

Най-успешният български състезател в ски ориентирането - Станимир Беломъжев, добави още един значим медал към богата си колекция, финиширайки на престижното 3-то място в дългата дистанция на световната купа в Батак.

Двукратният ни световен шампион се наложи с опит и себераздаване в масовия старт, като остана в битката за победата до последните метри. Той финишира трети за 2 часа и 17 секунди - на само 7 секунди от победителя Никола Мюлер от Швейцария и на 4 секунди от сребърния медалист Йорген Баклид от Норвегия.

При жените ново силно класиране записа Антония Григорова, която финишира на 8-мо място с време 1 час, 40 минути и 30 секунди - на под 7 минути изоставане от победителката Магдалена Олсон, която отвори почти 3 минути разлика до втората Аманда Или Футка (Финландия). Трета се нареди Ана Улвенсоен от Норвегия.