Алберт Попов 22-и в Кицбюл

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Алберт Попов зае 22-ото място в слалома за сметовната купа в меката на ските Кицбюл (Австрия). Най-добрият ни алпиец изостана на 2,51 секунди от победителя Мануел Фелер (Австрия), коийто се изкачи от четвърто място след първия манш до най-високото стъпало на подиума.

На 48 стотни от Фелер приключи най-бързият от първото спускане Лоик Меяр (Швейцария), а трети остана Линус Щрасер (Германия).

При жените в Шплиндерув Млин (Словакия) поредната си победа и 108-а в кариерата записа американката Микаела Шифрин.