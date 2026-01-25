ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Алберт Попов 22-и в Кицбюл

Алберт Попов завърши 22-и в Кицбюл.

Алберт Попов зае 22-ото място в слалома за сметовната купа в меката на ските Кицбюл (Австрия). Най-добрият ни алпиец изостана на 2,51 секунди от победителя Мануел Фелер (Австрия), коийто се изкачи от четвърто място след първия манш до най-високото стъпало на подиума.

На 48 стотни от Фелер приключи най-бързият от първото спускане Лоик Меяр (Швейцария), а трети остана Линус Щрасер (Германия).

При жените в Шплиндерув Млин (Словакия) поредната си победа и 108-а в кариерата записа американката Микаела Шифрин.

