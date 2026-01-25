Прекаралият вирус Алберт Попов: Знам, че съм способен на нещо голямо!

Българският ас в ските Алберт Попов коментира 22-ото място на днешния слалом в Кицбюел (Ав) и предстоящата олимпиада в Милано и Кортина.

"В първия манш ските не ми помогнаха в първите два сектора, теренът беше по-агресивен там. Във второто направихме промяна, чувствах се много добре, надявах се на по-голяма разлика и да дръпна по-напред в класирането.

В последните три дни боледувах, един вирус си въртим всички в световната купа. Идва следващато ми любимо състезание в Шладминг, оставам позитивно настроен и се надявам да покажа какво мога.

В добра форма съм, просто трябва да се случат нещата. Много от хората на подиума ги бия на тренировка със секунда понякога. Знам, че мога да бъда бърз, да бъда на подиума. Натрупах опит, вече мога да карам и на меки и лоши условия да постигам резултати, което е огромна стъпка напред", каза Алберт Попов пред пресаташето на българската олимпийската делегация Миляна Велева.

"Чувствам се равен на победителите и знам, че съм способен на нещо голямо. На олимпиадата се говори, че ще караме на съвсем нова писта в Ливиньо. В началото мислехме, че ще бъде на трасето на спускането, но после казаха, че ще открият нова писта", добави Попов.