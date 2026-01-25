Скандалният Око-Флекс донесе първа победа на "Левски" за 2026-а

„Левски" закри лагера в Белек с победа, след като преди това записа 2 ремита и загуба в турския курорт.

„Сините" изиграха безспорно най-силния мач по време на подготовката си и спечелиха с 2:1 над словашкия „Тренчин", а основен двигател за първия успех въобще през 2026-а за столичани бе Армстрон Око-Флекс.

Покрай неговото пристигане от "Ботев" (Пд) избухна поредният сладникав скандал в т. нар. български футбол.

Тимът на Хулио Веласкес надигра тотално съперника и изпусна поне 4-5 гола.

Двубоят започна лошо за „Левски" и момчетата на Хулио Веласкес инкасираха гол още в 4-ата минута. Словаците направиха отлична контратака, при която Тадеаш Хайовски подаде към Дилан Кам, а Майкон не успя да го покрие. За Кам бе лесно отблизо да вкара в опразнената врата за 0:1.

След попадението, което получиха, „сините" реагираха като ужилени и започнаха да редят ситуация след ситуация. В 9-ата минута Алдаир и Марин Петков разиграха прекрасно, а капитанът пусна успоредно на голлинията, но Око-Флекс се размина с топката. Две минути по-късно след поредно хубаво разиграване Марин се озова в наказателното поле и стреля много силно, но стражът на словаците с мъка изби топката.

В 21-ата минута стражът на словаците Катич се наложи да прави ново невероятно спасяване. Майкон се пребори за една топка и излезе сам срещу стража почти от центъра, но ударът му бе избит от стража на „Тренчин". В 23-ата минута Армстрон Око-Флекс вкара първия си гол със синия екип. Той получи топката в наказателното поле на „Тренчин" от Акрам Бурас, прибра топката с прати защитник на словаците на земята, след което с хубав удар изравни – 1:1.

В 39-ата минута Катич направи трето страхотно спасяване в мача дотук. Евертон Бала пробва рефлекса му с мощен удар извън наказателното поле, но стражът изби. В тези минути „сините" се нравеха с играта си, като залагаха на бързи атаки, най-вече по фланговете. Там новото попълнение Око-Флекс на няколко пъти направи бранители на „Тренчин" да изглеждат безпомощно. В 41-ата минута „Левски" направи нова много добра атака, която завърши с удар на Бурас, избит от Катич. В 44-ата минута Око-Флекс се измъкна отново отляво и бе фаулиран от стража на Тренчин. От 11-те метра Бала не сбърка и донесе пълния обрат в края на първото полувреме – 2:1. Това бе и най-малкото, с което „сините" можеше и трябваше да водят на почивката.

Второто полувреме започна отново с натиск на „сините". В 49-ата минута Марин Петков се пребори за една топка, подаде към Око-Флекс, който комбинира с Бала, но ударът на бразилеца бе спасен. „Левски" продължи да играе много разнообразно и хубаво. В 65-ата минута удар на Бала бе спасен от стража на словаците.

Секунди по-късно Ради Кирилов намери непокрит Акрам Бурас, но той не намери хубаво топката от непосредствена близост. В 73-ата минута Катич направи поредно феноменално спасяване. Фабио Лима бе изведен сам срещу вратаря и отправи хубав удар, но стражът отново се намеси вездесъщо и изби в корнер. Минута по-късно пак Лима в наказателното поле не успя да реализира.

В 80-ата минута Рилдо бе изведен зад гърба на защитата. Той хладнокръвно реализира за 3:1, но попадението бе отменено заради много спорна засада.

До края на двубоя „Левски" продължи да доминира, но така и не успя да вкара повече голове.

В сряда е последната проверка преди началото на втория полусезон – срещу „Вихрен" на стадион „Георги Аспарухов".