"Локо" (Сф) с 3:3 срещу украинци в Турция

„Локо" (Сф0) завърши подготвителния си лагер в Анталия (Турция) с равенство 3:3 срещу „Зоря" (Луганск).

Украинците откриха рано резултата, преди Георги Минчев да изравни след добро подаване от фланга на Красимир Станоев. В 31-вата минута „Локомотив" поведе в резултата чрез новото попълнение Доминик Янков, който се възползва от хубава комбинация със Спас Делев. Малко след това съдийската бригада не отсъди стопроцентово нарушение срещу Минчев в наказателното поле.

В 50-ата минута „Зоря" изравни, а пет по-късно „Локомотив" отново поведе след нова хубава атака. Делев напредна и намери Станоев, който пусна за Минчев, а таранът отбеляза второто си попадение в двубоя.

След 60-ата минута старши треньорът Станислав Генчев извърши 11 смени, а позитивната новина е, че в игра след контузия се завърна Анте Аралица. За оставащите 30 минути хърватинът се отчете с няколко страхотни отигравания, а веднъж остана много близо и до попадение. Три минути преди края „Зоря" се възползва от статично положение и изравни.