Национал със силен дебют пред над 60 000 в Германия, Един Джеко му отне победата

23-годишният национал на България Атанас Чернев направи много силен дебют за "Кайзерслаутерн".

Само 4 дни след трансфера си от португалския елитен "Ещрела" (Амадора) централният защитник започна титуляр пред 62 077 зрители (запълнен капацитет) на стадиона в Гелзенкирхен, където новият му тим изпусна да бие "Шалке 04".

Срещата от 19-ия кръг на Втора бундеслига завърши 2:2.

Резервата Иван Пъртажин (61, 84) даде аванс от 2:0 на "лаутерите".

Още при дебюта си за "Шалке 04" Един Джеко показа, че е един от най-добрите голмайстори за този век.

39-годишният нападател се появи на терена в 67-ата мин при 1:0 за гостите.

Джеко намали за 1:2 в 87-ата мин, а импулсът от попадението му доведе до второ на Кенан Караман 3 мин по-късно.

Чернев започна титуляр като лявостоящ в линията от трима централни бранители.

Българинът се представи чудесно и получи най-висока оценка в състава на "Кайзерслаутерн" от sofascore - 7,5.

Той спечели 15 от 21 единоборства, сред които 4 успешни шпагати. Успя да изчисти цели 15 пъти топката от наказателното поле на "лаутерите", направи едно пресичане на противников пас и по веднъж върна притежанието на топката и обстрелва вратата на домакините.

Към статистиката на защитника влизат и 2 успешни дрибъла, при които бе фаулиран.

С точката тимът му събра 31 и е 6-и в класирането. "Шалке 04" е лидер с 39.

Друг национал - Лукас Петков, донесе на "Елферсберг" равенство 1:1 у дома срещу "Бохум" с третото си попадение за сезона. Тимът му е четвърти с 35 т.