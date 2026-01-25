Веласкес: “Левски” вдигна нивото за 3 тези седмици

Много доволен съм от отношението и начина, по който проведохме лагера с момчетата. Дойдохме в добра кондиция, за да стигнем и до такъв игрови ритъм. Смятам, че доста неща подобрихме и вдигнахме нивото през тези три седмици в Турция.

Това сподели след последната контрола от лагера в Белек наставникът на лидера в Първа лига “Левски”.

В нея “сините” постигнаха първата си победа за 2026 г. след 2:1 над словашкия “Тренчин”, като преди това имаха 2 ремита и 1 загуба.

Пристигналият от “Ботев” (Пд) след скандал ирландец Армстронг Око-Флекс имаше огромен принос за успеха след изравнително попадение и предизвикана дузпа, от която Евертон Бала вкара за 2:1.

“Още една тренировка, в която видях много интересни неща. Доста ясни идеи показахме, когато притежавахме топката, както и когато трябваше да се защитаваме.

Различен противник имахме от “Заглебие” (0:0), по-отворен, излизаха в предни позиции. Много ми харесваше, когато преодолявахме първата линия на съперника, и решенията, които вземахме там. Истина е, че не започнахме добре мача, получихме гол в изолирана ситуация, но отборът успя да отговори добре.

Изключително много положения създадохме пред тяхната врата, имаше и няколко много съмнителни засади. Трябваше да сме по-убедителни и да завършваме по-добре, защото имахме много положения. Отношението и влагането на момчетата обаче бе невероятно”, в типичния си стил коментира Веласкес, който винаги защитава и хвали момчетата си. Испанецът обясни защо срещу “Тренчин” не е играл Мустафа Сангаре.

“Той завърши последната тренировка, но в последните 10 дни усеща лек проблем и ние решихме да му дадем почивка, за да се излекува. Освен това Сангаре натрупа достатъчно минути в предните контроли.

Доволен съм от ротациите в атака. Момчетата се разбират много добре във всички етапи на играта. За нас е важно да им дадем шанс и да ги подготвим да се случват тези ротации на определени позиции. Но всичко се дължи на отношението, което е невероятно.

Око-Флекс е от онзи тип играчи, който се адаптира бързо. Доста раздвижен и динамичен играч, чувства се добре на различни позиции. Кондиционно стои добре, защото се включва от тренировъчен процес. Влизайки в час с това, което се изисква в “Левски”, заяви още Веласкес.

