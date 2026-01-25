"Славия" загуби втората си контрола в рамките на 24 часа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Славия" загуби с 0:1 срещу "Тобол" (Костанай) от Казахстан в поредния си приятелски двубой от лагера в Турция.

Капитанът Иван Минчев, Кристиян Балов на два пъти и Янис Гермуш не успяха да дадат аванс за „белите" в резултата преди почивката, а в 37-ата минута отборът от Казахстан откри головата сметка след попадение на Марат Дамир.

В края на първата част защитниците на "Тобол" имаха късмет да не си отбележат автогол.

Девет минути след първия сигнал за второто полувреме гол на Гермуш беше отменен от германските съдии заради нарушение.

В 80-ата минута Леви Нтумба се намеси решително и предотврати втори гол във вратата на Славия след шут от фаул.

В 88-ата минута Емил Стоев получи червен картон заради заради нарушение срещу противников футболист.

Това бе втората проверка в рамките на последните 24 часа. В събота воденият от треньора Ратко Достанич състав завърши наравно 1:1 с "Тиквеш" (Кавадарци) от Северна Македония.