ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близнаци на година и половина загинаха в пожар в к...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22160910 www.24chasa.bg

Саръбоюков спечели сребро в Париж

2228
Божидар Саръбоюков Снимка: Startphoto.bg

Атлет номер 1 на България за миналата година Божидар Саръбоюков спечели сребърен медал на скок дължина на турнир по лека атлетика в Париж от веригата World Athletics Indoor Tour - Silver.

Европейският шампион закрито от Апелдоорн 2025 Саръбоюков постигна 8,15 метра в най-добрия си втори опит. Той откри сезона по-рано през седмицата на състезание в Пловдив с личен рекорд 8,26.

Победител стана световният шампион на открито и в зала Матиа Фурани (Италия) с рекорд на турнира и най-добър резултат в света за сезона от 8,33 метра.

Европейският вицешампион от Мюнхен 2022 Тобиас Монтлер (Швеция) се нареди трети със 7,97 метра.

Божидар Саръбоюков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)