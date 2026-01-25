Саръбоюков спечели сребро в Париж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Атлет номер 1 на България за миналата година Божидар Саръбоюков спечели сребърен медал на скок дължина на турнир по лека атлетика в Париж от веригата World Athletics Indoor Tour - Silver.

Европейският шампион закрито от Апелдоорн 2025 Саръбоюков постигна 8,15 метра в най-добрия си втори опит. Той откри сезона по-рано през седмицата на състезание в Пловдив с личен рекорд 8,26.

Победител стана световният шампион на открито и в зала Матиа Фурани (Италия) с рекорд на турнира и най-добър резултат в света за сезона от 8,33 метра.

Европейският вицешампион от Мюнхен 2022 Тобиас Монтлер (Швеция) се нареди трети със 7,97 метра.