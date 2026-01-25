ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близнаци на година и половина загинаха в пожар в к...

"Юнайтед" на Карик удари и лидера "Арсенал" след "Сити"

Снимка: Ройтерс

Във втория си мач като наследник на уволнение Рубен Аморим Майкъл Карик изведе "Манчестър Юнайтед" до победа с 3:2 при гостуването на лидера "Арсенал" в 23-ия кръг на английската Висша лига. Това е първа загуба във всички турнири през сезон от "топчиите".

Успехът на отписания от всички "Юнайтед" в Лондон дойде след този с 2:0 над градския съперник "Сити" с 2:0 преди 8 дни.

Така "червените дяволи" имат 38 точки на 4-ата позиция. "Арсенал" е с 50. Следват "Сити" и "Астън Вила" с по 46.

Иначе Лисандро Мартинес си вкара автогол в 30-ата мин, за поведат домакините. Браян Мбемо (37) и Патрик Доргу (51) обаче направиха обрат за "Юнайтед".

Микел Мерино (84) изравни за "Арсенал". Манчестърци обаче удариха последни чрез Матеус Куня (87).

Снимка: Ройтерс

