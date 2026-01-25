Мъри Стоилов и "Гьозтепе" не се дадоха на "Фенербахче" край Босфора - 1:1

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" не се даде на гранда "Фенербахче" и във втория мач от сезона в турския елит, като този път направи 1:1 като гост в Истанбул (първата среща в Измир завърши 0:0).

В двубоя от 19-ия кръг Нене откри резултата за домакините в 17-ата мин.

Само 7 мин по-късно Жандерсон изравни за тима на Мъри.

Титуляри за "Фенербахче" край Босфора излязоха звезди от калибъра на бразилския вратар Едерсон, португалския защитник Нелсон Семедо, словашкия бранител Милан Шкринияр, халфовете Матео Гендузи (Фр) и Марко Асенсио (Исп).

След това реми "Гьозтепе" има 36 точки на 4-ото място, а "фенерите" са втори с 43.