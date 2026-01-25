ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Милан" и "Рома" с 1:1 за лидера "Интер"

Алекс Николов избухна с 30 точки, но "Лубе" загуби в Милано

Алекс Николов прави блок срещу Фере Регерс. Снимка: "Лубе"

Българският волейболен ас Алекс Николов избухна в 18-ия кръг на италианския елит, но това не се осребри за "Лубе".

Тимът на световния вицешампион падна при гостуването си на "Милано с 1:3 (17:25, 36:38, 25:12, 21:25).

22-годишният Алекс изригна с 30 точки (5 аса, 4 блока).

Той продължава да е втори при реализаторите вече с 358 точки. Записалият 25 срещу "Лубе" белгийски диагонал на "Милано" Фере Регерс е с 360. Той обаче има мач повече.

С 10 победи, 8 загуби и 31 точки "Лубе" е на шестата позиция, а зад него е „Милано" е с 10/8/29.

