Българин игра след 4866 дни за “Кайзерслаутерн”

Българин игра отново след дълга пауза от 4866 дни за един от емблематичните за германския футбол отбори - “Кайзерслаутерн”.

Националният защитник Атанас Чернев започна титуляр само 4 дни след трансфера си от португалския елитен “Ещрела” (Амадора), който го преотстъпи до края на сезона, при равенството 2:2 като гост на лидера “Шалке 04” в 19-ия кръг на Бундеслигата в неделя.

Преди него за последно наш футболист рита за “лаутерите” на 30 септември 2012 г. Илиян Мицански започна титуляр и остана на терена до 64-ата мин при домакинското реми 1:1 с “Айнтрахт” (Брауншвайг) отново във Втора бундеслига.

Интересното е, че тогава наставник на гостите е Торстен Либеркнехт. Именно той сега привлече в състава на “червените дяволи” Чернев и му гласува доверие още в първия двубой да започне титуляр и да остане цял мач на терена.

А 23-годишният българин му се отблагодари с много силно представяне. Пред запълнилите капацитета на стадиона в Гелзенкирхен 62 077 зрители фенове тимът на Чернев водеше с 2:0 до 87-ата мин.

Тогава обаче записалият също дебют Един Джеко намали изоставането на “Шалке 04” (така на 39 г. и 314 дни стана най-възрастният голмайстор във Втора бундеслига), а импулсът от влизането му в игра доведе и и до изравняване чрез Кенан Караман 3 мин по-късно.

Босненецът е №8 при голмайсторите в лигите от топ 10 на Европа + всички турнири за ХХI век. Джеко има 371 попадения в 855 мача. №1 със 704 от 853 срещи е Лионел Меси.

Иначе първият българин в "Кайзерслаутерн" е Мариян Христов, който става шампион с тима в Бундеслигата през 1998 г.